В Подмосковье назвали самый популярный способ оплаты проезда в автобусах

С начала этого года самым популярным способом оплаты проезда в автобусах «Мострансавто» стали банковские карты. Жители и гости Московской области совершили по ним более 72 млн поездок, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами на маршрутах № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)», где зафиксировано порядка 2,3 млн трансакций, № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)», на котором совершено более 1,9 млн поездок, № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная» — свыше 1,8 млн операций.

«Мострансавто» напоминает своим пассажирам о том, что на территории Московской области действует закон от 07.06.2022 № 85/2022-ОЗ «О внесении изменения в закон Московской области «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области». Поэтому в автобусах компании существует строгий запрет на оплату и прием наличных денежных средств.

Пассажирам автобусов «Мострансавто» доступны все способы безналичной оплаты поездок: банковскими или транспортными картами «Стрелка» или «Тройка», а также социальными картами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.