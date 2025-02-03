В Подмосковье назвали самые популярные маршруты пассажиров-безбилетников

Более 1,5 тыс. безбилетных пассажиров выявили сотрудники административно-пассажирской инспекции Минтранса Подмосковья на автобусных маршрутах Мострансавто с начала года, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным проверок, самым востребованным маршрутом у нарушителей оплаты проезда оказался № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)», на нем зафиксирован 121 случай безбилетного проезда.

На втором месте оказался маршрут № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево» с показателем в 95 нарушений оплаты. На третьей строке антирейтинга находится № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)», на маршруте поймали 71 нарушителя.

Проезд считается безбилетным, если пассажир оплатил его наличными средствами, мобильным переводом или проигнорировал оплату. Кроме того, такие способы оплаты искажают картину пассажиропотока, что не позволяет объективно оценивать загруженность работы на маршрутах. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тыс. рублей.

Мострансавто ведет работу с водительским составом и напоминает, что в автобусах компании действует запрет на оплату и прием наличных денежных средств, поскольку на территории Московской области действует закон от 07.06.2022 № 85/2022-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области».

Пассажирам автобусов Мострансавто доступны все способы безналичной оплаты проезда: банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами. Компания является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.