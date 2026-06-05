В Подмосковье напомнили правила провоза спортинвентаря в автобусах

Мострансавто разъяснило правила перевозки сезонного спортивного инвентаря и средств индивидуальной мобильности в автобусах Подмосковья с началом летнего сезона. Пассажирам напомнили о допустимых габаритах и тарифах на провоз багажа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С наступлением лета жители Подмосковья чаще отправляются в парки и на спортивные площадки. В Мострансавто уточнили, что сезонный спортивный инвентарь и средства индивидуальной мобильности можно провозить бесплатно, если сумма длины, ширины и высоты не превышает 120 см. В такие габариты входят компактные скейтборды, роликовые коньки, а также самокаты и некоторые лонгборды в сложенном виде. Их можно разместить рядом с собой без неудобств для других пассажиров.

Более крупный инвентарь разрешено брать в салон за дополнительную плату. При этом сумма трех измерений не должна превышать 180 см. Стоимость зависит от расстояния: 73 рубля — на городских и пригородных маршрутах до 25 км включительно, 146 рублей — от 25 до 50 км, 219 рублей — свыше 50 км.

Все предметы должны быть упакованы в чехлы и не пачкать салон или одежду пассажиров. Багаж не должен перекрывать проходы и мешать посадке и высадке. Водитель вправе отказать в перевозке, если инвентарь создает препятствия или нарушает требования безопасности.

Ежедневно на линии выходит более 5 тыс. автобусов Мострансавто, которые обслуживают свыше 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов по Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.