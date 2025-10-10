В Подмосковье напомнили правила перевозки в автобусах спортинвентаря

Осень — время активного отдыха на свежем воздухе, и «Мострансавто» готово помочь пассажирам комфортно путешествовать вместе с их спортивным инвентарем. С наступлением золотого сезона многие берут с собой в поездки самокаты, скейтборды или роликовые коньки для быстрых городских маршрутов. Чтобы поездка в автобусе была удобной для всех, важно помнить о правилах перевозки, основанных на статье 22 Федерального закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Бесплатно в салоне можно провезти компактные предметы, такие как сложенный самокат, скейтборд, если сумма их длины, ширины и высоты не превышает 120 сантиметров.

Для более габаритных вещей предусмотрен платный провоз при условии, что сумма параметров не превышает 180 сантиметров. Тарифы зависят от расстояния: 63 рубля для городских и пригородных маршрутов до 25 км, 126 рублей — до 50 км, и 189 рублей — для маршрутов свыше 50 км.

Особенно осенью важно следить за чистотой: перед посадкой убедитесь, инвентарь не оставит грязи в салоне. «Мострансавто» обслуживает более 1400 маршрутов и ежедневно обеспечивает перевозки тысяч пассажиров, стремясь сделать их поездки удобными и предсказуемыми.

