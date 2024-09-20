В Подмосковье напомнили правила перевозки спортивного снаряжения в автобусах

Правила перевозки спортинвентаря указаны в статье 22 ФЗ № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Любители активного отдыха на свежем воздухе могут бесплатно провозить с собой снаряжение, размер которого не превышает 120 сантиметров, например, самокат, ролики или скейтборд. Предметы с нестандартными габаритами можно перевозить за дополнительную плату. Их параметры в сумме не должны превышать 180 см.

Провоз инвентаря и снаряжения оплачивается согласно действующему тарифу: в автобусах городских маршрутов он составляет 54 рубля, в пригородных до 25 км включительно — 54 рубля, на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно — 108 рублей, свыше 50 км — 162 рубля.

Кроме того, спортинвентарь не должен пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров. Водитель может отказать владельцу в перевозке его снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из автобуса других пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.