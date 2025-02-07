В Подмосковье напомнили о правильной и безопасной перевозке детей

Минтранс Подмосковья обращает внимание родителей на правильную безопасную перевозку детей. В 2024 году в Московской области зафиксировано 148 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в которых 18 детей погибли, а 156 — получили травмы различной степени тяжести. При этом 12 раненых и 4 погибших детей были без автокресел и ремней безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

«Перевозка детей в автомобиле требует большой ответственности. Не стоит забывать использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности при поездках с детьми даже, если поездка займет непродолжительное время», — отметили в ведомстве.

Пользуясь услугами такси, при заказе следует выбрать детский тариф и указать необходимый тип кресла. Если этого не отметить, водитель такси вправе отказать в поездке, так как безопасность превыше всего.

Как правильно перевозить детей:

младше 7 лет — в автокресле, которое соответствует весу и росту; его можно устанавливать и на заднем, и на переднем сиденьях, если это разрешает производитель кресла;

от 7 до 11 лет — на задних сиденьях либо в автокресле, либо пристегнув ремнем безопасности, на передних сиденьях — только в автокресле;

от 12 лет и старше — на передних и задних сиденьях, пристегнув ремнем безопасности.

В ведомстве напомнили, что до 24 февраля Госавтоинспекция Подмосковья проводит социальный раунд «Маленький пассажир — большая ответственность», направленный на соблюдение правил и привлечение внимания общественности к проблемам обеспечения дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних пассажиров.

Штраф за отсутствие детского кресла и неправильную перевозку детей, согласно статье 12.23 КоАП РФ, составляет 3 тысячи рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.