В Подмосковье напомнили алгоритм переподготовки водителей на категорию D

Мострансавто является организацией, подведомственной министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Обучение может проходить двумя способами. Бесплатно — в автошколах за счет компании в течение 2,5 месяцев для обладателей категории В, и 2 месяца — категории С. В течение всего обучения соискатели получают стипендию в размере 22 440 руб. Первый месяц стажеры проходят теоретическую часть дистанционно в формате видеоконференций, а также на образовательной платформе автошколы в личном кабинете, где можно закреплять полученные знания и решать экзаменационные билеты. В обучающем центре установлено программное обеспечение, позволяющее в полной мере ознакомиться с интерфейсом теоретического экзамена как в ГАИ. Кроме лекций, предусмотрено «живое» обсуждение вопросов с инструктором и куратором в группе.

Далее следует отработка практических навыков вождения на учебном полигоне. Здесь отрабатываются все практические упражнения к экзамену, различные маршруты по городу. Вождение можно полностью или частично отрабатывать как на территории автошколы г. Балашиха, так и в автошколах городов Подмосковья, где расположены филиалы компании. Сдача госэкзаменов может происходить как при поддержке куратора автошколы, так и самостоятельно. После обучения предоставляется возможность трудоустройства в компанию с обязательной отработкой в течение года.

Категорию D также можно получить, обучившись самостоятельно. Мострансавто компенсирует водителям до 100% стоимости обучения в любой автошколе (но не более 40 000 руб.), при условии, что дата выдачи водительского удостоверения с категорией D не превышает 3 месяцев. Переподготовку на категорию D можно пройти в автошколах в Люберцах, Коломне, Истре, Королеве, Балашихе, Ногинске, Долгопрудном, Химках, Подольске и Раменском.

На сегодняшний день 111 человек проходят обучение, 67 человек готовятся к государственным экзаменам, 109 сотрудников получили права и успешно трудоустроились, 66 соискателей не окончили обучение. Все желающие пройти обучение могут записаться по номеру +7 (903) 161-92-91 или направить заявку на почту rabota@mtamo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.