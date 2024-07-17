В Подмосковье нанесли около 60 специальных трафаретов на ж/д переходах с января

В Подмосковье с начала года в рамках комплекса мер по безопасности нанесли порядка 60 специальных трафаретов на пешеходных переходах через железнодорожные пути в 12 городских округах. Трафареты напоминают жителям и гостям региона о правилах безопасности на железной дороге, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Также для реализации комплекса мер по безопасности в регионе на железной дороге строят и ремонтируют пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям, устанавливают камеры и проводят специальные дежурства.

С начала года в регионе провели более 80 профилактических рейдов по безопасности на железной дороге.

Подобные проверки позволяют предотвратить случаи нарушения правил безопасности, тем самым повышая уровень безопасности пассажирских перевозок на территории региона.

Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона следовать правилам: не отвлекаться на телефон и переходить ж/д пути только на разрешающий сигнал светофора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.