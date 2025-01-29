В Подмосковье намерены развивать электрозарядную инфраструктуру

В Подмосковье продолжается развитие электротранспортной инфраструктуры. Тренд на «зеленый» транспорт в мире становится все заметнее, Россия в целом и Подмосковье в частности не являются исключениями. По данным МВД России по Московской области, еще 5 лет назад в регионе было зарегистрировано порядка 140 транспортных средства с электродвигателем. За 5 лет это число увеличилось более чем в 20 раз, сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

«Автолюбители стали чаще интересоваться более экологичным личным транспортом. Правительство Московской области эту тенденцию всецело поддерживает. Мы прогнозируем дальнейший рост спроса на электромобили и намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры на территории Подмосковья», — отметил министр энергетики региона Сергей Воропанов.

Неотъемлемой частью развития электротранспортной инфраструктуры является увеличение сети электрозаправочных станций. В прошлом году было установлено рекордное количество ЭЗС в Подмосковье — 176 новых станций. (156 — «быстрых», 20 — «медленных»). Сегодня в регионе работает более 650 ЭЗС, что делает Московскую область одним из регионов-лидеров в стране в вопросах развития инфраструктуры для экологичного транспорта.

Расскажем, где и какие электрозарядные станции установили в конце 2024 года. Так, 10 ЭЗС было остановлено компанией «Мособлэнерго» в Красногорске, из них 9 имеют мощность 150 кВт, что позволяет заряжать электромобиль или любой другой электротранспорт в оперативном режиме. Среднее время зарядки от такой ЭЗС — 20-40 минут. При этом для заряда электромобиля до 80% потребуется порядка 20 минут.

Новые зарядные станции оснащены передовыми технологиями, обеспечивающими быструю и безопасную зарядку аккумуляторов. Они расположены в стратегически важных местах города, обеспечивая удобный доступ для водителей электротранспорта. Места расположения зарядных станций были определены в соответствии с пожеланиями жителей округа.

В 2024 году зарядные станции в г. о. Красногорск были установлены по следующим адресам:

мкр. Павшинская пойма, Ильинский бульвар, рядом с д. 3 (55.818446, 37.366038);

мкр. Павшинская пойма, Подмосковный бульвар, рядом с д. 5 (55.821096, 37.367586);

мкр. Павшинская пойма, Красногорский б-р, вблизи д. 14 (55.815273, 37.372872);

мкр. Павшинская пойма, Красногорский б-р, вблизи д. 26 (55.821262, 37.376841);

ул. Ленина, д. 44 А (55.835676, 37.294792);

2 ЭЗС на бульваре Строителей, д. 1 (55.81693, 37.381175) доступны для сотрудников дома правительства Московской Области;

ул. Карбышева, д. 23, корп. 1 (55.839773, 37.298588) — ЭЗС мощностью 22 кВт;

р. п. Нахабино, ул. Новая Лесная, д. 7 (55.843058, 37.195194);

р. п. Нахабино, ул. Советская, д. 22 (55.8477000, 37.186174).

Также в прошлом году 5 ЭЗС энергетики установили в г. о. Коломне:

в г. Коломна на ул. Макеева, д. 3, к. 3, возле торгово-офисного комплекса «Макеевский» (55.084028, 38.76126.);

в мкр. им. Маршала Катукова на Железнодорожной улице, д. 4 в городе Озёры г. о. Коломна (54.853569, 38.517871);

Мощность данных станции составляет 150 кВт:

на Набережной Дмитрия Донского д. 41 (55.049704, 38.750762),

ул. Калинина, д. 35 (55.077733, 38.779209),

ул. Весенняя, д. 20 (55.063177, 38.755283).

Мощность этих ЭЗС составляет 22 кВт, они рассчитаны на зарядку электротранспорта в более медленном «ночном режиме».

В г. о. Балашихе в 2024 году было установлено 4 ЭЗС для быстрой зарядки электротранспорта:

в г. Балашиха на ул. Шоссе Энтузиастов 48, возле торгового центра «Глобус» (55.793535, 37.94473). Для подключения станции специалисты «Мособлэнерго» провели работы по строительству кабельной линии КЛ-0,4 кВ протяженностью 40 метров от трансформаторной подстанции ТП-1306;

на ул. Заречная, д. 39 (55.832869, 37.964753);

в мкр. Железнодорожный на ул. Рождественская, д. 3 (55.74288, 37.999539);

в мкр. Южный у д. 25 по ул. Фадеева (55.794856, 37.975706).

Подробная карта электрозарядных станций размещена на официальном сайте «Мособлэнерго» в разделе «Потребителям» / «Зарядные станции для электромобилей», а также в сервисе Яндекс Карты. Для того, чтобы воспользоваться ЭЗС «Мособлэнерго», необходимо установить специальное мобильное приложение PlugMe, доступное на платформах RuStore, Google Play и App Store.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.