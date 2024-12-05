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В Подмосковье наградили за активный вклад в развитие дорожно-транспортной отрасли

Днем ранее прошло итоговое заседание Общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области под руководством председателя Юрия Фельде. В ходе заседания представители Общественного совета совместно с заместителем председателя правительства Подмосковья — министром транспорта Алексеем Гержиком подвели итоги работы в 2024 году, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Благодарим всех членов Общественного совета за активную гражданскую позицию и весомый вклад в развитие дорожно-транспортной отрасли Подмосковья. Сегодня мы награждаем членов совета, чей высокий профессионализм, целеустремленность в решении задач позволили достигнуть достойных отраслевых результатов», — отметил Алексей Гержик.

Почетной грамотой министерства транспорта и дорожной инфраструктуры были награждены председатель Общественного совета Юрий Фельде, депутат совета депутатов г. о. Подольск Андрей Филимонов, председатель правления ассоциации «ОМПП «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач и председатель профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Московской области Анна Шестакова.

Благодарственные письма Минтранса Подмосковья вручили внештатному эксперту фонда «Чистые моря» Роману Казюлину, члену СНТ «Рассвет — 1», ведущему инженеру эксплуатационного локомотивного депо Ожерелье-Сортировочное Дмитрию Котусову, внештатному эксперту АНО «Центр борьбы с пробками», начальнику отдела ГКУ г. Москвы «Центр организации дорожного движения» Андрею Мухортикову, начальнику юридического отдела Балашихинской торгово-промышленной палаты Петру Попову и председателю правления общественной организации «Дорожники Подмосковья» Андрею Фомину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.