сегодня в 16:03

В Подмосковье начался новый цикл работ в рамках летнего содержания дорог

Дорожные службы Московской области начали V цикл летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В работах по привидению дорог в порядок будут задействованы порядка 3,5 тыс. единиц спецтехники. В рамках пятого цикла запланировано продолжить восстанавливать линейную разметку и разметку на пешеходных переходах. Также дорожники будут проводить мойку автопавильонов, ограждений, проезжей части, тротуаров, а также уборку мусора и окос травы в полосе отвода», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

А еще дорожники продолжат ремонтировать ямы, светофоры, ограждения, линии освещения, знаки и остановки.

Переход на летнее содержание состоялся в апреле. Качество проведенных работ контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.