В Подмосковье началось устройство земполотна между Каширским шоссе и А-105

В Подмосковье приступили к устройству земполотна на подходах к разворотной эстакаде между Каширским шоссе и автодорогой А-105. Также здесь проводится устройство опор. Все работы выполняются в рамках реконструкции Каширского шоссе на участке от 0 до 4,4 км. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Параллельно продолжается строительство двух путепровод в составе транспортной развязки на пересечении Володарского и Каширского шоссе. Завершить строительство развязки и разворотной эстакады планируется в 4 квартале 2024 г.

В дальнейшем специалисты подрядной организации приступят к работам по строительству путепровода между Каширским шоссе и автодорогой А-105, а также расширению дорожного полотна до 6-8 полос движения.

Общая протяженность участка реконструкции составит порядка 5 км.

Реализация проекта поможет увеличить пропускную способность Каширского шоссе на 25 — 30%, что позволит ликвидировать дорожные заторы. Время проезда по автодороге составит не более 20 минут.

Реконструкция разгрузит улично-дорожную сеть в прилегающих населенных пунктах и строящихся жилых микрорайонах, в частности деревень Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, сел Остров, Молоково, в целом значительно улучшит транспортную доступность Ленинского городского округа,

В мае 2023 г. в рамках реконструкции Каширского шоссе с опережением контрактных сроков на 3 года был открыт съезд с Володарского шоссе на автодорогу А-105. Новый съезд улучшил дорожную ситуацию для жителей близлежащих населенных пунктов и позволил сократить время в пути до Москвы с 1 часа до 20 минут.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.