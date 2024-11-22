В Подмосковье началось строительство развязки ЦКАД и Дмитровского шоссе

В Московской области приступили к первому этапу строительства транспортной развязки в районе пересечения ЦКАД и Дмитровского шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на Госкомпанию «Автодор».

В рамках этого этапа будут реализованы мероприятия по строительству четырех съездов, реконструкции участка федеральной дороги А-107 «Московское малое кольцо», устройству переходно-скоростных полос и разворотной петли.

Строительство развязки позволит обеспечить устойчивую транспортную связь между ЦКАД и Дмитровским шоссе, а также разгрузить дорогу А-107 на данном участке за счет перераспределения транспортных потоков. Движение планируется запустить в 2026 году.

Новая развязка будет отвечать всем современным требованиям, в том числе, будет оснащена автоматизированной системой управления дорожным движением, которая поможет в эффективном контроле и регулировании транспортного потока. Она позволит отслеживать ситуацию на дороге, фиксировать изменения погоды и заранее предупреждать водителей об изменениях дорожной обстановки. Это повысит уровень комфорта и безопасности в поездках.

Центральная кольцевая автодорога — самый масштабный проект современности в области дорожной инфраструктуры в Московском регионе. Эта магистраль протяженностью 336 км стала основой опорной сети скоростных автодорог России и частью международных транспортных коридоров.

Также ЦКАД — один из ключевых элементов транспортной системы столичного региона. Строительство дороги позволило разгрузить МКАД, трассы А-107 и А-108 от транзитного транспорта, соединить напрямую районы Подмосковья, улучшить доступность столичных аэропортов для жителей области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.