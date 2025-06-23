В Подмосковье начали устройство шумовых полос на региональных дорогах

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на повышение безопасности дорожного движения, дорожные службы Московской области установили 18 комплектов шумовых полос на региональных дорогах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Для того, чтобы снизить аварийность на потенциально опасных участках дорог, дорожники Подмосковья устраивают шумовые полосы — они привлекают внимание водителей на прямых участках перед переходами, перекрестками, ж/д переездами и выездами на магистрали и побуждают к концентрации внимания и соблюдению скоростного режима. Работы объемом порядка 250 кв. м провели на 18 участках дорог. Всего до конца года шумовыми полосами обустроят более 60 участков региональных дорог», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Комплекты шумовых полос появились в 11 городских и муниципальных округах. Так, в округе Зарайск шумовые полосы устроили возле остановки «СНТ Надежда-М» и на Серебряно-Прудском шоссе, а в округе Истра работы выполнили вблизи села Горки и деревни Зенькино. В округе Кашира стало безопаснее на подъездах к остановкам «Лесничество» и «Поворот на Зубово», а в округе Коломна — на участке между селами Троицкие Озерки и Коробчеево и на улице Центральной в селе Клишино.

Кроме того, обустройство двух комплектов полос завершили в Раменском округе вблизи села Заворово и на участке, соединяющем деревни Хрипань и Донино.

В Серпухове специалисты выполнили работы на Оболенском шоссе вблизи остановки «Павловка» и на Серпуховском шоссе рядом с остановкой «Развилка», а в Солнечногорске шумовыми полосами оснастили Обуховское шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.