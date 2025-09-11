В Подмосковье началась подготовка общественного транспорта к зимнему сезону

В Московской области началась ежегодная подготовка общественного транспорта к зимнему сезону. В этом году специалисты подготовят более 8,5 тыс. автобусов, а также свыше 100 троллейбусов, 50 трамваев и 370 электропоездов. Кроме того, работы пройдут на автовокзалах и железнодорожных станциях. Полностью подготовку планируется завершить до наступления зимы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В Подмосковье дважды в год готовят общественный транспорт к летнему и зимнему сезону. Осенью и весной специалисты проверяют системы и оборудование, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров при разных погодных условиях. В настоящее время необходимо подготовить более 9 тысяч транспортных средств региона к бесперебойной работе в зимний период», – рассказал министр транспорта Московской области Марат Сибатулин.

До ноября будут проведены мероприятия по подготовке автобусов. В частности, планируется замена всех технических жидкостей. Также будет проведена проверка электрооборудования, герметичности всех систем и износа протектора шин. Помимо этого, будет осуществлена ревизия производственных баз, включая проверку бытовых и специализированных ремонтных помещений, электросетевых устройств, отопительных систем, противопожарного оборудования и других узлов. Дополнительно будет произведена закупка всех необходимых запасных частей, технических жидкостей и расходных материалов.

В рамках подготовки троллейбусов к работе в осенне-зимние периоды будет выполнено планово-техническое обслуживание компрессорных установок, включая доливку масла и регулярный слив конденсата из пневмосистемы. Особое внимание будет уделено замене фильтров, смазке ходовой части и дверных механизмов. Кроме того, будет произведена замена масла в гидроусилителе руля и профилактика аккумуляторных батарей. По мере необходимости будет проводиться зачистка колесных дисков и замена резины с протектором, не соответствующим нормативам. Проводится масштабная работа по обслуживанию, ремонту и замене салонных отопителей и утеплению салонов троллейбусов.

Для подготовки трамваев будет проведена ревизия и замена люков, крышек панелей, автоматических выключателей, грозоразрядников и стеклоочистителей, а также проведут регулировку рельсовых тормозов, соленоидов и тормозных механизмов вагонов. Также проверят обеспечение водоотвода с разворотных колец, очистку и своевременный отвод воды от стрелочных переводов. Проведут перевод автоматических стрелок на ручной режим в местах подтоплений и осмотр кабельных трасс.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.