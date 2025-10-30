В Подмосковье на трассе М-11 будет временно ограничено движение

С 1 по 8 ноября в период с 20:00 до 7:00 на 58 км М-11 «Нева» в городском округе Солнечногорске будут проводиться работы по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на Госкомпанию «Автодор».

В связи с этим временно не будет движения на территории пункта взимания платы и транспортной развязки.

Призываем автомобилистов быть внимательными, планировать маршрут заранее с учетом изменений и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.