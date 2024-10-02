В Подмосковье на трассе М-1 отремонтировали около 40 км дорожного полотна

В Подмосковье дорожники завершили ремонтные работы трассе М-1 «Беларусь», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на Госкомпанию «Автодор».

На участке с 17 по 25 км от МКАД до аэропорта Внуково в г. Москве заменили верхний и нижний слои дорожной одежды. Для безопасности автомобилистов оборудовали участок дорожными датчиками состояния поверхности и нанесли горизонтальную разметку.

Параллельно провели ремонт и на участке с 95 км по 110 км в Можайском округе Московской области по направлению в Москву. Здесь дорожники восстановили изношенные слои покрытия автомобильной дороги, отремонтировали дорожную одежду на примыканиях и съездах, обустроили водоотвод с проезжей части, установили автобусные остановки, нанесли горизонтальную разметку.

Около 30 км дорожной одежды отремонтировали на участке со 132 км по 160 км в Можайском округе — расширили проезжую часть на 1 метр, обустроили систему водоотвода, установили новое тросовое ограждение, нанесли разметку. Позаботились также и об отдыхе автомобилистов — отремонтировали четыре площадки, где можно передохнуть, отправляясь в дальнюю дорогу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.