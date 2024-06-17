В Подмосковье на трассе ЮЛА построят систему развязок и путепроводов

Строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) должны закончить к концу 2024 года. Всего в строительстве дороги задействовано более 2 500 человек и 700 единиц различной дорожной техники. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На трассе ЮЛА длиной 45 км будет построено более 60 искусственных дорожных сооружений, в том числе 27 путепроводов, 10 мостов, 5 пешеходных переходов и 2 биоперехода для животных. Одним из главных сооружений станет мост через Москва-реку, который свяжет Лыткарино и Ленинский округа, что позволит сократить время в пути с 1 часа до 5 минут при маршруте между районами. Основные работы по возведению моста завершены, сегодня строители выполняют работы по гидроизоляции объекта», — пояснил зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Больше всего искусственных сооружений будет возведено в Ленинском округе — 30, в Люберцах — 18, в Балашихе — 6, в Раменском и Лыткарине по 4 искусственных сооружения.

В ведомстве отметили, что работы по строительству трассы начались в 2022 году. На всем протяжении трассы была очищена территория, подготовлены водоотводные и укрепительные устройства, ведется переустройство сетей электроснабжения, водоотведения и газоснабжения на всем протяжении трассы. Дорога свяжет между собой все основные магистрали юго-востока Подмосковья и сократит время в пути, движение по трассе будет бессветофорным.

Ранее Воробьев заявил о начале основного этапа реконструкции Каширского шоссе. Дорожники начали работы в Ленинском городском округе. Реконструкция будет проходить поэтапно.

«Отдельное спасибо федеральному правительству за поддержку по самым крупным и сложным проектам. Мы приступили к основному этапу реконструкции Каширского шоссе — строительству развязки с Володаркой. Специалисты уже устанавливают пробные сваи. <…> Общая протяженность участка реконструкции — порядка 5 км», — отметил губернатор региона.