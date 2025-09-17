В Подмосковье на станции Гжель завершился капитальный ремонт

«Центральная ППК» завершила капитальный ремонт на станции Гжель Казанского направления и совместно с Гжельским фарфоровым заводом приступила к уникальному оформлению платформы. Художник предприятия расписывает колонны и лавочки традиционными бело-синими узорами, превращая привычные элементы инфраструктуры в арт-объекты. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Центральную ППК».

В ходе капитального ремонта специалисты заменили почти 400 фундаментных блоков и 250 плит перекрытия, уложили свыше 1,7 тыс. м² брусчатки и установили 500 м линии безопасности. Отремонтировали навес, заменили лестничные сходы, обновили знаки визуальной информации и смонтировали современное светодиодное освещение. Для комфорта пассажиров поставили новые лавочки и урны.

Уникальным элементом обновленной платформы станет ее оформление. Художник Гжельского фарфорового завода, расположенного в селе Речицы, уже приступил к росписи — традиционные орнаменты народного промысла постепенно появляются на колоннах и лавочках.

«Завершив ремонт на станции, вместе с Гжельским фарфоровым заводом мы начали художественно расписывать элементы платформы станции Гжель. Наша акция призвана напомнить о важности сохранения культурного кода страны, ведь именно здесь зародился легендарный народный промысел. Эта станция ежегодно принимает до полумиллиона пассажиров, и уже совсем скоро платформа Гжель станет для них не просто объектом инфраструктуры, а символом этого уникального места», — рассказала начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко.

«Мы хотели, чтобы путешествие в Гжель начиналось не с карты в телефоне, а с эстетического впечатления. Чтобы с первых секунд гости погрузились в атмосферу сине-белого узора, почувствовали дыхание нашего промысла и настроились на встречу с искусством. Железная дорога — это динамика, движение, в то время как наше искусство — это многовековая традиция. В этом проекте мы соединили динамику и традицию, показав, что Гжель — это живое, современное искусство, которое встречает гостей прямо на перроне», — отметила генеральный директор Гжельского фарфорового завода Вера Коновалова.

Станция Гжель находится в Раменском районе Московской области. Островная платформа является основной: ею пользуются пассажиры, отправляющиеся в Москву и из Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.