В Подмосковье на пяти перекрестках оптимизировали движение

Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на пяти перекрестках, скорректировав режимы работы светофоров. Изменения провели в четырех округах: Домодедове, Коломне, Раменском и Люберцах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, в городе Домодедове изменили время работы фаз и синхронизировали светофоры на двух пересечениях Каширского шоссе с улицами Рябиновой и Садовой. В связи с ремонтом моста изменили режим работы светофора на пересечении улиц Щуровской и Красноармейской в городе Коломне.

Адаптивный режим работы установили на светофорах на пересечении улиц Чугунова и Сосновой в городе Раменское и на пересечении Рязанского шоссе и улицы Первомайской в поселке городского типа Жилино-1 г. о. Люберцы. Также на этих светофорах изменили режим работы и установили видеодетекторы.

«Адаптивная система позволяет светофору в режиме реального времени подстроиться под трафик, регулируя длительность фаз сигналов светофора. Если поток на одном направлении больше, светофор сделает фазу проезда для него длиннее, если же меньше, то даст приоритет другим направлениям», — пояснили в ведомстве.

После внесенных изменений специалисты продолжают мониторинг участков, чтобы при необходимости внести точечные корректировки.

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В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.

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