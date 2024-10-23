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В Подмосковье на пешеходных переходах вблизи 13 ж/д станций установят зеркала

В Московской области на одноуровневых пешеходных переходах, расположенных вблизи 13 ж/д станций, установят сферические зеркала до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Сферические зеркала появятся на станциях: Голутвин, Латышская, Балабаново, Купавна, Храпуново, Зосимова Пустынь, Взлетная, Весенняя, Привалово, Калинина, Востряково, Ромашково и Красногорская.

Это позволит увеличить обзор для пешеходов и вовремя увидеть приближающийся поезд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.