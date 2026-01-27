сегодня в 16:09

В Подмосковье на МЖД начала работу новая снегоочистительная машина

Парк снегоуборочной техники Московской железной дороги пополнился универсальной снегоочистительной машиной отечественного производства, которая уже введена в эксплуатацию в период снегопадов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новая снегоочистительная машина УСМн предназначена для оперативной очистки железнодорожных путей от снежных заносов. Она оснащена отвальными устройствами, способными убирать снежный покров высотой до 1,5 метра, а также пневмоочистительной установкой для удаления снега в межрельсовом пространстве и на стрелочных переводах с помощью мощного воздушного потока.

В машине предусмотрено отдельное помещение для отдыха обслуживающей бригады, что повышает комфорт и эффективность работы. Технические характеристики УСМн позволяют ей работать круглосуточно. В условиях сильных снегопадов техника способна за два часа полностью очистить железнодорожный путь длиной более 40 километров.

Снегоочистительная машина будет использоваться на всем полигоне Московской железной дороги для обеспечения бесперебойного движения поездов в зимний период.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.