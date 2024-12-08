В Подмосковье на автобусных маршрутах можно доехать до достопримечательностей

Жителям Подмосковья рассказали про 10 автобусных маршрутов «Мострансавто», на которых можно доехать до местных достопримечательностей и погулять на природе, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Жители и гости Московской области могут поехать гулять в липовый парк усадьбы Фряново на автобусных маршрутах № 35 «ст. Щелково — Фряново» и № 335 «Фряново — Москва (Щелковский автовокзал)», выход на остановке «Автостанция Фряново». Прогулку можно устроить на территории усадьбы Дубровицы, куда можно доехать на маршруте № 65 «ст. МЦД Подольск — Дубровицы», остановка «Дубровицы». Живописная усадьба Марфино также отлично подойдет для встречи с природой, добраться можно на маршрутах: № 31 «ст. Мытищи — Марфино», № 37 «д/о Марфино — ст. Катуар», № 60 «ст. МЦД Лобня — Марфино», № 519 «Марфино — Москва (м. Алтуфьево)». Выход на остановке «Дом отдыха Марфино».

Старинные липовые аллеи усадьбы Быково станут прекрасными спутниками во время прогулки на природе. Выход на остановке «Керосиновая лавка», где проходят маршруты № 441 «Жуковский (5 м/р) — м. Котельники» и № 478 «Жуковский (Ильюшинские проходные) — м. Котельники». На выходных можно посетить музей-заповедник «Абрамцево» в Сергиево-Посадском городском округе. До усадьбы следует автобус № 55 «Сергиев Посад (Вещевой рынок) — Хотьково — Абрамцево».

Во всех автобусах «Мострансавто» оплатить проезд можно безналичным способом: банковской картой, транспортами картами «Стрелка» или «Тройка», а также совершить поездку с помощью социальной карты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату проезда в автобусах, напомнил он.