В Подмосковье на 9 дорогах отремонтировали дефекты покрытия

В Подмосковье специалисты «Мосавтодора» проводят ямочный ремонт на региональных дорогах в рамках летнего содержания. Работы провели на девяти региональных дорогах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, для комфортного проезда дефекты ликвидировали на четырех городских улицах: улице Высоковской в Клину, улице Вокзальной в Чехове, улице Шебанцево в Домодедове и улице Рабочей в Солнечногорске.

Также ямочный ремонт провели на дорогах в малых населенных пунктах: деревне Аксеново м. о. Луховицы, селе Воздвиженское Сергиево-Посадского округа, ДНП Полесье Можайского округа, деревне Бузаково г. о. Кашира и на улице Центральной в селе Городец г. о. Коломна,

В ведомстве отметили, участки для ямочного ремонта определяются на основе результатов обследований и с учетом погодных условий. В настоящее время работы проводятся с использованием горячей асфальтобетонной смеси. Качество выполнения работ контролируется с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и заносятся в базу данных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.