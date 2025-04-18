В Подмосковье на 62-м км трассы М-2 «Крым» ограничат движение

В связи с ремонтом путепровода на 62-м км федеральной трассы М-2 «Крым» ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

В ходе ремонта мостовики заменят балки пролетного строения, сопряжение и деформационные швы сооружения, уложат новое покрытие, обновят барьерное ограждение.

При подъезде к объекту установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 60 км/ч и указывающие направление движения. Для проведения ремонта необходимо ограничить движение по одной полосе в каждую сторону.

ФКУ «Центравтомагистраль» просит водителей с пониманием отнестись к снижению пропускной способности путепровода и заранее планировать маршруты с учетом увеличения времени в пути.

В планах завершить работы в II квартале 2026 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.