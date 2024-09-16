В Подмосковье на 6 дорогах провели ремонт искусственных неровностей

Асфальтобетонные и резинокордовые искусственные неровности восстановили на ул. Антипова в Егорьевске, ул. Коломенской в Коломне, Дзержинском шоссе в Котельниках, ул. Южной в рабочем поселке Малаховка г. о. Люберцы, а также на дорогах в деревне Дубровки Дмитровского округа и в селе Невское г. о. Воскресенск.

В ведомстве пояснили, что искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках.

Чтобы поддерживать безопасность на дорогах специалисты «Мосавтодора» проводят обследование и плановый ремонт всех элементов, влияющих на безопасность: ограждения, светофоры, линии освещения, знаки и искусственные неровности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.