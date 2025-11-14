В Подмосковье на 36 строящихся линиях освещения монтируют светильники

Дорожные службы Московской области ведут строительство новых линий наружного освещения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего до конца года в регионе появится больше 60 км нового освещения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сейчас продолжается строительство 45 км линий освещения в Серпухове — в этом округе выполнят наибольший объем работ и построят линии на 36 участках. Здесь уже завершили установку опор и закладных деталей и продолжают монтаж светильников и кронштейнов, включить освещение планируется до конца 2025 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ближайшее время жители и гости округа смогут комфортно и безопасно передвигаться по освещенным участкам Бутурлинского шоссе от поселка Пограничный до деревни Бутурлино, Оболенскому шоссе в кварталах А и Б поселка Оболенск, на подъезде к поселку Подмоклово, по улице Теннистой в деревне Щеболово, вблизи деревни Свиненки. А в Пущине линии освещения обустроят на трех центральных улицах: проспекте Науки, улицах Институтской и Грузовой.

Также дорожники в конце ноября приступят к строительству более 14 км освещения на дорогах в шести округах: Дмитровском, Подольске, Сергиево-Посадском, Чехове, Щелкове и Лыткарине. А подключат эти новые линии до февраля 2026 года.

В ведомстве напомнили, что в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» построили 35 км линий освещения на вылетных трассах Подмосковья.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX: https://t.me/dorogitransport и https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.