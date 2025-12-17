В Подмосковье на 30% снизилось число смертельных случаев на ж/д

Комитет Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям провел заседание, в ходе которого вместе с представителями Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обсудил вопросы травматизма граждан на железных дорогах в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Тема безопасности на железнодорожной инфраструктуре — это вопрос жизни и здоровья наших граждан, а также общественной ответственности. И каждый случай травматизма на железной дороге можно и нужно предотвращать. Только объединив усилия депутатов, органов исполнительной власти, железнодорожников и, самое главное, самих граждан, мы сможем создать эффективную систему профилактики травматизма. Это нам и предстоит сегодня обсудить», — сказал председатель комитета Максим Коркин.

С главным докладом выступила начальник профильного управления министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Ксения Шупель. Она рассказала, что благодаря принимаем на территории региона мерам по предупреждению травматизма на ж/д — удалось достичь неплохих результатов.

«Вообще в целом удалось снизить смертность за 4 года на 29%, сохранив 77 жизней. Мы разобрали количество смертельных случаев по месяцам в Московской области и выявили, что рост смертности мы допустили в марте, мае, июне и ноябре. Тридцать семь процентов граждан наших погибает, к сожалению, в праздничные и выходные дни», — представила данные Ксения Шупель.

Также она добавила, что наблюдается снижение трагичных случаев на опасных тропах. Этого удалось достичь строительством капитальных ограждений — 2980 метров за 2025 год, и разноуровневых пешеходных переходов — 7 за 2022–2024 годы. Но при этом несчастные случаи увеличиваются на пешеходных переходах и платформах. И на снижение этого показателя, в том числе сейчас акцентируется приоритетное внимание.

«РЖД нас поддержали и согласились, что с этим что-то надо делать. Они подтвердили, что разрабатывают техническое задание об оборудовании шлагбаумами пешеходных переходов. Но мы и на этом не останавливаемся. И помимо того что есть — камеры, знаки, стоп-линии, мы проводим новые мероприятия — оснащаем светофоры светодиодной подсветкой с проекцией перед переходом „Ждите!“, когда горит красный сигнал светофора. Также пытаемся внедрять новое. Министр предложил представителям „Яндекса“ приглушать музыку из приложения при приближении граждан к железнодорожным путям, а также исключить все опасные тропы из построения маршрута», — отметила Ксения Шупель.

Еще одна важная тема заседания — детский травматизм на железной дороге. Всего случаев с участием детей, как заметила докладчик, за 2025 год зафиксировано 35. Из них 17 — смертельные в результате «зацепинга».

«Совместно работаем с транспортной полицией, проводим рейды. За 2025 год спасли 523 ребенка — сняли с поезда. Продолжаем работу. Также нам помогает в этом чат-бот, через который поступило более 300 сообщений о зацеперах. Пятьдесят нарушителей задержано», — озвучила данные Ксения Шупель.

Максим Коркин продолжил тему, озвученную коллегой. И подчеркнул, что Мособлдума в ходе ближайшего заседания 18 декабря планирует рассмотреть закинициативу об увеличении штрафов за «зацепинг» на ж/д.

«Мы предлагаем повысить штраф за первое нарушение до 5 тысяч рублей. Но главное — остановить тех, кто нарушает снова. Поэтому за повторные нарушения, демонстрирующие пренебрежение к собственной безопасности, мы предлагаем установить штраф от 10 до 15 тысяч рублей», — заявил Максим Коркин.

После рассмотрения закинициативы в региональном парламенте планируется ее направить на рассмотрение в Правительство РФ.

В настоящий момент, согласно КоАП РФ, посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде влечет наложение штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.