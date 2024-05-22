В Подмосковье на 28% снизилось число погибших на дорогах за четыре месяца

В Минтрансе Подмосковья проанализировали статистику аварийности на дорогах региона за четыре месяца. С начала года зафиксировано 926 ДТП с погибшими и ранеными — это на 7% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.

«Аварийность на дорогах Подмосковья продолжает снижаться, с начала года на 28% уменьшилось число погибших и на 10% — число раненых. По видам аварий с января по апрель отмечаем рост на 12% наездов на пешеходов, которые перебегают дорогу в неположенных местах либо двигаются по автомагистралям, где находиться пешеходам опасно и запрещено», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В ведомстве также обратили внимание автомобилистов на то, что началась миграция диких животных — на загородных трассах можно увидеть лосей, поэтому водителям нужно быть предельно внимательными. Если во время движения был замечен лось, лучше сбавить скорость до минимума и осторожно проехать, в этом случае есть возможность затормозить до полной остановки, если сохатый решит перебежать проезжую часть. Также нужно следить за эффективностью блок-фар, чтобы лучше видеть в темное время пешеходов, которые могут переходить проезжую часть или двигаться по ее краю. Особо осторожными нужно быть во дворах — в летний период много детей гуляют или катаются на велосипедах и самокатах.

Для повышения безопасности на дорогах Подмосковья дорожники проводят комплекс работ по обустройству дорожных ограждений, тротуаров, а также восстанавливают разметку на проезжей части. Также в области продолжаются рейды Госавтоинспекции Подмосковья, направленные на соблюдение ПДД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.