В Подмосковье на 10 дорогах отремонтировали дефекты покрытия

Ямочный ремонт провели на семи городских улицах: Олимпийском проспекте в Мытищах, улице Промплощадка в Воскресенске, Коммунальной улице в Королеве, Староситненском шоссе в Ступине, Гаражном проезде в Протвине, улице Найдова-Железова в Наро-Фоминске и Озерском шоссе в Коломне.

А в малых населенных пунктах дефекты покрытия отремонтировали на 70-71 км Каширского шоссе в Домодедове, на дороге в селе Сазоново м. о. Егорьевск и на Набережной улице в поселке городского типа Свердловский Лосино-Петровского округа.

В ведомстве отметили, что участки для ямочного ремонта определяются на основе результатов обследований и с учетом погодных условий.

В настоящее время работы проводятся с использованием горячей асфальтобетонной смеси. Качество выполнения работ контролируется с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и заносятся в базу данных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.