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В Подмосковье можно добраться до пляжей на 48 автобусных маршрутах

В предстоящие дни в Московской области прогнозируют жаркую погоду. «Мострансавто» подготовило список из 48 маршрутов. На автобусах жители и гости региона могут добраться до общественных пляжей и зон отдыха на воде, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Солнечногорске до центрального городского пляжа можно доехать по двум автобусным маршрутам № 25 «Солнечногорск — Тимоново» и № 26 «Солнечногорск — Рыгино». Ближайшая остановка к пляжу — «Механический завод».

До зоны отдыха «Волкуша» в Лыткарине можно добраться по маршрутам № 25 «Лыткарино (6 м/р) — Волкуша — ст. Люберцы», № 29 «Лыткарино (Автостанция) — ст. Томилино» и № 348 «Лыткарино (Автостанция) — м. Котельники». Выйти необходимо на остановке «Волкуша».

В Ступине можно поехать отдыхать на Белопесоцкий карьер. Добраться до карьера следует по маршруту № 1 «ул. Калинина — Белопесоцкий Монастырь, Крутышки». Выход на конечной остановке «Белопесоцкий монастырь».

Пассажирам необходимо заранее ознакомиться с режимом работы пляжей, а расписание автобусов «Мострансавто» доступно на официальном сайте компании в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание».

Ознакомиться со списком маршрутов можно на сайте Минтранса Подмосковья по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.