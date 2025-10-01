В Подмосковье мотоциклисты теперь могут бесплатно парковаться на платных парковках

На региональном портале госуслуг Московской области теперь можно зарегистрировать мотоцикл и электромобиль в реестре и парковаться на платных парковках региона бесплатно, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В настоящее время платные парковки функционируют в 25 населенных пунктах Подмосковья — всего доступно более 5 тыс. парковочных мест. Платными парковками в регионе уже воспользовались более 800 тыс. раз», — рассказали в ведомстве.

Чтобы включить мотоцикл и электромобиль (оснащенный только электродвигателем) в реестр необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг, выбрав соответствующую графу в «Оформление, изменение, исключение, продление парковочного разрешения владельца двухколесного мотоцикла, мотороллера, другого двухколесного мототранспортного средства или электромобиля». Также нужно прикрепить сканы-копии паспорта ТС и свидетельства регистрации ТС.

Срок предоставления услуги составляет 6 рабочих дней. Разрешение начнет действовать после получения уведомления, в котором будет указан срок его действия (1 год). Дополнительно вносить номер своего разрешения никуда не нужно — он автоматически добавляется в систему. После истечения срока действия разрешения процедуру нужно будет пройти еще раз.

Парковочное место после получения разрешения не резервируется — можно парковаться на любом свободном месте платной парковки.

Информация о платных парковках, льготах и ответы на популярные вопросы доступны на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.