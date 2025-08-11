В Подмосковье модернизировали 2 светофорных объекта

сегодня в 16:31

На прошлой неделе специалисты модернизировали два светофорных объекта в Клину и округе Пушкинский, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Специалисты «Мосавтодора» демонтировали правоповоротную секцию светофора на пересечении улиц Победы и 60 лет Комсомола в Клину, а также дооборудовали новый светофор видеодетекторами и запустили работу адаптивного режима на пересечении Красноармейского шоссе и улицы Левковская гора в городском поселении Пушкино. А специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья скорректировали режимы работы этих светофоров.

«Помимо новых изменений специалисты продолжают мониторинг тех объектов, на которых ранее оптимизировали движение», — добавили в ведомстве.

Точечные корректировки помогают увеличить пропускную способность перекрестков и улиц на 10-15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.