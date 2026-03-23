В Подмосковье Минтранс проведет вебинары 25 марта

Вебинары по услугам в сфере дорог и транспорта пройдут в Подмосковье 25 марта. Специалисты разъяснят порядок подачи заявок на региональном портале госуслуг и разберут частые причины отказов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Серия онлайн-встреч состоится в среду, 25 марта. Участникам расскажут, как правильно оформить документы на портале uslugi.mosreg.ru, какие требования предъявляются к заявителям и на что следует обратить внимание при подаче заявок.

В программе — вопросы согласования размещения инженерных коммуникаций в полосах отвода региональных дорог, проектов организации дорожного движения, схем транспортного обслуживания территорий и присоединения к автомобильным дорогам Московской области. Также специалисты разберут порядок выдачи разрешений на перевозку пассажиров легковым такси, выполнение авиационных работ и оформление пропусков для въезда грузового транспорта на МКАД.

Отдельные вебинары посвятят обслуживанию транспортных карт «Стрелка», переоформлению свидетельств на регулярные перевозки и предоставлению земельных участков для строительства и реконструкции дорог и объектов транспортной инфраструктуры. Встречи будут проходить с 09:00 до 18:00 по отдельным тематическим блокам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.