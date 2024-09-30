В Подмосковье ликвидировали около 8 тыс дефектов покрытия за неделю

Дорожные службы Московской области ликвидировали около 8 тыс. дефектов покрытия на проезжей части за неделю, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На муниципальных дорогах отремонтировали более 3,3 тыс. ям, наибольшее количество дефектов устранили в Истре, Балашихе, Люберцах и Химках. На региональных дорогах ликвидировали порядка 4,6 тыс. дефектов покрытия. Наибольший объем работ провели на дорогах Егорьевска, Шатуры, Воскресенска, Ликино-Дулева и Орехово-Зуевского округов.

Дорожные службы регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия.

Также ямы регистрируются в специальной системе благодаря обращениям жителей на портале «Добродел», которые сигнализируют о дефектах на проезжей части. После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, а также фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.