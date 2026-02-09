В Подмосковье ликвидировали 30 опасных троп у железнодорожных путей с января

В Московской области с января ликвидировали 30 опасных троп вблизи железнодорожных путей для снижения числа несчастных случаев, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подмосковье с начала года перекрыли 30 несанкционированных троп, ведущих к железнодорожным путям. Меры реализуют для снижения смертности на железной дороге.

Опасные тропы обнаружили в Люберцах, Красногорске, Мытищах, Щелкове, Фрязине, Солнечногорске, Орехово-Зуевском и Дмитровском округах. Для повышения безопасности устанавливают ограждения, камеры фиксации нарушений, а в местах частого повреждения ограждений — рвы и труднопроходимые кустарники.

Основной причиной гибели людей остается переход через пути в неустановленных местах. С начала года зафиксировано 10 случаев травматизма.

Министерство транспорта Московской области призвало жителей и гостей региона использовать только санкционированные переходы, снимать наушники и не отвлекаться на телефон при переходе железнодорожных путей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.