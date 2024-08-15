В Подмосковье ликвидировали 120 «опасных троп» на железной дороге

В Московской области ликвидировали 120 «опасных троп» на железной дороге. В рамках комплекса мер по повышению безопасности с начала года установили около 1 км ограждений вдоль путей, порядка 300 метров из них — железобетонных, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«С начала года на железной дороге Подмосковья зафиксировано более 110 смертельных случаев, 60 из них произошли при несанкционированном переходе через пути — это является основной причиной травматизма. Чтобы ликвидировать «опасные тропы» на железной дороге, продолжается установка ограждений вблизи станций, где выявлено наибольшее число «опасных троп», которыми пользуются жители. Около 1 км ограждений из планируемых 2 км уже установили в 13 округах», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Таким образом, ограждения оборудовали вблизи ж/д станций в следующих округах: Балашихе, Богородском, Воскресенске, Дмитровском, Домодедове, Королеве, Ленинском, Люберцах, Одинцовском, Пушкинском, Сергиево-Посадском, Химках и Щелкове.

Также на объектах ж/д инфраструктуры региона продолжают проводить комплексные мероприятия по благоустройству: строят пешеходные переходы, оборудуют металлические заборы и железобетонные ограждения вдоль путей, ограждения типа «змейка» и информационные стенды на станциях. А также устанавливают камеры, фиксирующие нарушения правил перехода через пути.

Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными, снимать наушники и не отвлекаться на телефон, находясь на платформе и у путей, использовать для перехода через пути только санкционированные переходы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.