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В Подмосковье ликвидировали 10,7 тыс дефектов покрытия за неделю

Дорожные службы Московской области ликвидировали 10,7 тыс. дефектов покрытия на проезжей части с 8 по 15 июля, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На муниципальной сети отремонтировали более 3,9 тыс. ям, а на региональной — порядка 6,8 тыс. дефектов.

Наибольшее количество дефектов на муниципальных дорогах ликвидировали в Химках — 590 ям, Балашихе — 360 ям, Богородском округе — 290 ям, Ленинском округе — 260 ям и Одинцовском округе— 240 ям.

Больше 1,4 тыс. ям устранили на региональных дорогах в Кашире, Луховицах, Коломне, Зарайске, Коломне и Серебряных Прудах.

Дорожные службы регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия.

Также ямы регистрируются в специальной системе благодаря обращениям жителей на портале «Добродел», которые сигнализируют о дефектах на проезжей части. После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, а также фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.