В Подмосковье кратно выросли темпы ямочного ремонта дорог

Темпы ямочного ремонта дорог в Подмосковье кратно выросли за последние годы. В 2025 году показатели достигли пика, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

«По результатам прошлого года, я считаю, что мы проделали заметную и большую работу. Я хочу поблагодарить всех глав. В этой части, вы видите, как поступательно, в пределах 12%, за последние 3 года изменялась ситуация. В прошлом году мы кратно увеличили объем ремонта», — сказал Сибатулин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.

