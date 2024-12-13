В Подмосковье капитально отремонтируют очередной мост

сегодня в 17:45

В селе Ромашково Одинцовского городского округа Московской области капитально отремонтируют мост через реку Чаченку. Выполнение работ планируется завершить в 2025 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Планируется отремонтировать мост длиной 18,3 метра.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Одинцовского городского округа.

Ранее губернатор Московской Андрей Воробьев назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.