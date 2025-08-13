В Подмосковье капитально отремонтировали 74 дороги

«По плану капитальные работы завершили в Бронницах, Реутове, Электростали и Пушкинском округе – всего здесь отремонтировали пять местных дорог. Сейчас дорожники продолжают ремонт 49 участков дорог длиной более 34 км, на части из них изменят тип покрытия и вместо грунта устроят асфальт, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей Подмосковья», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Бронницах отремонтировали улицу Меньшовскую в микрорайоне Меньшово, которая является выездом на трассу А-107. Также работы завершили на проспекте Мира в Реутове, рядом с дорогой расположен музейно-выставочный центр, Троицкий храм, образовательные и медицинские учреждения. Капитальный ремонт провели на участке улицы Красной в Электростали – рядом парк, стадион Металлург, Электростальский институт и колледж. А в Пушкинском округе завершили ремонт на двух дорогах: к СНТ Витязь 1, которая проходит через СНТ Нептун-1 и КП Сова, а также на улице Островского в пгт. Зеленоградский – рядом расположены Сергиевская церковь и детский лагерь.

Капитальные работы продолжаются в 20 округах, в том числе в Дубне, Егорьевске, Зарайске, Мытищах, Подольске, Раменском и других округах.

Всего в этом сезоне планируем капитально отремонтировать порядка 190 участков длиной более 150 км в 40 округах Подмосковья. Завершить капитальные работы планируется в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.