В Подмосковье капитально отремонтировали 16 муниципальных дорог

В ходе ремонтного сезона в Московской области дорожники отремонтировали 16 муниципальных дорог общей протяженностью 12,5 км. На части из них изменили тип покрытия, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В пяти округах завершили капремонт 16 местных дорог — это участки в малых населенных пунктах, которые обеспечивают проезд к домам местных жителей. На четырех дорогах в ходе ремонта изменили тип покрытия — с грунтового на асфальтовое, тем самым повысив комфорт участников дорожного движения. В настоящее время капитальные работы продолжаются на 40 участках муниципальной сети», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, асфальтовое покрытие устроили на дорогах в деревне Берендино г. о. Воскресенск, в деревне Назарово и на подъезде к СНТ «Автомобилист» г. о. Егорьевск, ул. Ленинградской в деревне Покровка г. о. Клин и на дороге к СНТ «Долина» в районе рабочего поселка Михнево г. о. Ступино.

А в г. о. Кашира отремонтировали 11 участков дорог, устроив там щебеночное покрытие: на ул. Полевой в д. Кокино, ул. Кржижановского в п. Ледово, на дороге от д. Кокино до д. Ягодня, улицах Городской поселок, Малая Ямская и Луговая в г. Кашира, улицы 2-я Слободская и 2-я новая в микрорайоне Ожерелье, а также дороги в д. Веревское и п. Городской.

«Всего в этом сезоне планируем капитально отремонтировать более 160 км покрытия на 191 участке в 40 округах Подмосковья, на 138 участках устроят порядка 120 км асфальтобетонного покрытия», — добавил Сибатулин.

Завершить капитальные работы планируется в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.