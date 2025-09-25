В Подмосковье капитально отремонтировали 130 дорог

В Московской области завершили капитальный ремонт 130 муниципальных дорог общей протяженностью более 70 км. На ряде дорог изменили тип покрытия и устроили вместо грунта асфальт, чтобы обеспечить комфортный проезд, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В настоящее время дорожники Подмосковья продолжают капитальные работы на 53 участках дорог длиной 69 км. Всего отремонтировали 130 муниципальных дорог, более 50 из них расположены в 13 округах, где уже полностью выполнили план по капитальному ремонту. Программа была сформирована, исходя из потребности, дороги значительно преобразились — на многих из них появились и новые тротуары, что значительно повысило комфорт жителей и транспортную доступность населенных пунктов региона», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ среди округов, где завершили капремонт, выполнили в городском округе Кашира — здесь отремонтировали 34 дороги протяженностью 14 км. Например, в городе Кашире работы провели на 18 улицах, среди них Луговая, Березовая, Спортивная, Северная, Речная и Лесная. Также капитально отремонтировали дороги в деревнях Зубово, Тарасково, Кокино, Андреевское, Барабаново, Растовцы, Корыстово, Веревское, Горки. Для порядка 40 тысяч жителей округа обеспечен комфортный путь к домам, школам, спортивным и медицинским учреждениям, а также объектам транспортной инфраструктуры.

«Я очень рада, что улицу Борисова отремонтировали, сделали очень удобный широкий тротуар. Ходить на работу и домой теперь одно удовольствие», — отметила Светлана, жительница Лобни, где провели капитальный ремонт городской улицы.

Капитальные работы продолжаются в 25 округах, и, например, завершаются в Егорьевске, Серпухове и Ступине. Так, в Егорьевске из 16 дорог капитально отремонтировали 12 участков (5 км), среди них: переулки Офицерский и Восточный в деревне Юрьево, улица Новая в деревне Корниловская, улица Муравлиха в селе Радовицы. А работы сейчас ведутся на улице Мамонтова в городе Егорьевске, улице Раздольной в деревне Заболотье, улице Советской в поселке Шувое и селе Никиткино. В Серпухове на 16 участках (5 км) работы уже завершены, среди них дороги в деревнях Райсеменовское и Каргашино, а также в селе Липицы — где сейчас ремонтируют еще два участка. Десять дорог отремонтировали в городе Серпухове, в том числе улицы Рабоче-Крестьянскую, Новонефедовскую, Калинина, переулки Нижний и Солнечный. А в Ступине завершили капремонт 22 дорог (12 км), и сейчас продолжают ремонт последних трех дорог плана капремонта: переулок Октябрьский в городе Ступино, улицу Болотную в деревне Тутыхино и Весенний переулок в деревне Горки. Дорожники отремонтировали сельские улицы, в том числе в деревнях Тростники, Дубнево, Горки, Агарино, Псарево, Ольховка, селах Проскурниково и Щапово, а также улицы Раздольную, Юности, Солнечный край в городе Ступино.

Всего в этом сезоне в 39 округах Подмосковья капитально отремонтируют более 180 участков длиной более 140 км. Завершить капитальные работы планируется до конца 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.