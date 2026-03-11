В Подмосковье изменят расписание поездов Казанского направления в марте

Расписание части пригородных поездов Казанского направления МЖД и МЦД-3 изменится 14–16 и 21–23 марта из-за ремонта пути на участке Перово-1 — Люберцы-1. В этот период скорректируют время отправления и прибытия, часть рейсов отменят или укоротят маршруты, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Технологические «окна» продолжительностью 48 часов назначены с 2:30 14 марта до 2:30 16 марта, а также в те же часы с 21 по 23 марта. Работы проведут в выходные дни при минимальном пассажиропотоке. Железнодорожники заменят рельсовые плети и сварят восемь стыков на участках общей протяженностью 6,1 км. На время ремонта движение организуют по соседним путям.

В мае на этом перегоне в зоне платформ планируется заменить рельсошпальную решетку, провести глубокую очистку и подсыпку щебеночного балласта, а также выправку пути.

В расписание внесены существенные изменения. У ряда поездов изменится время отправления и прибытия и количество остановок, некоторые электрички проследуют по укороченным маршрутам, несколько рейсов временно выведут из графика. Большинство поездов МЦД-3 будут курсировать со стороны Зеленограда до Митьково и Плющево, со стороны Раменского — до Люберец.

Актуальную информацию можно уточнить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.