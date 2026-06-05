В Подмосковье изменят расписание МЦД-3 6 и 7 июня

Движение поездов на МЦД-3 и Казанском направлении изменится с 23:00 5 июня до раннего утра 8 июня из‑за работ на станции Крюково. В этот период скорректируют график и частично увеличат интервалы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На станции Крюково проведут работы по переустройству путевого развития. В связи с этим с 23:00 5 июня до раннего утра 8 июня будет закрыт первый путь станции.

В указанный период возможны изменения путей и платформ отправления и прибытия поездов. На Казанском направлении интервалы движения частично увеличат до 15 минут.

Часть поездов МЦД проследует по сокращенным маршрутам. Актуальное расписание пригородных поездов доступно в мобильном приложении и на официальном сайте перевозчика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.