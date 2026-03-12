В Подмосковье изменят расписание МЦД-3 14, 15 и 21, 22 марта

Расписание поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении изменится 14, 15 и 21, 22 марта 2026 года из-за модернизации инфраструктуры на Московской железной дороге. Часть составов отменят, интервалы движения увеличат, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На участке Зеленоград-Крюково — Останкино — Зеленоград-Крюково часть поездов МЦД-3 отменят на всем маршруте следования. В отдельные периоды интервалы движения увеличатся до 20 минут.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать изменения при построении маршрута.

Актуальное расписание пригородных поездов размещено на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Также проверить график движения и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.