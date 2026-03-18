В Подмосковье изменят расписание электричек в конце марта

Изменения в расписании пригородных поездов Савеловского, Рижского и Павелецкого направлений введут в третьей декаде марта из-за модернизации инфраструктуры и ремонтных работ. Корректировки затронут отдельные электрички и маршруты, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На однопутном перегоне Савелово – Талдом технологические «окна» назначены с 24 по 27 марта с 8:05 до 13:55. Железнодорожники заменят рельсовые плети на участке протяженностью 2 км. В это время движение поездов будут приостанавливать, у части электричек изменится время отправления и прибытия, четыре поезда проследуют по укороченным маршрутам — от и до Лобни и Талдома.

На станции Новоиерусалимская с 22:00 27 марта до 8:00 28 марта планируют заменить стрелочный перевод. Участок первого главного пути временно закроют, движение организуют по соседним путям. Из-за этого изменится время отправления и прибытия некоторых поездов и количество остановок, часть составов проследует по сокращенным маршрутам.

С 21 по 24 марта с 23:30 до 5:00 работы пройдут на остановочных пунктах Варшавская и Бирюлево-Товарная Павелецкого направления. В этот период скорректируют расписание нескольких электричек, часть поездов временно выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с изменениями на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.