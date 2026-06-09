В Подмосковье изменят движение на МЦД-4 9 и 10 июня

Расписание поездов на МЦД-4 и Горьковском направлении скорректируют 9 и 10 июня из-за капитального ремонта пути на участке Реутов — Железнодорожная, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

9 и 10 июня с 2:20 до 10:20 будет закрыт четвертый главный путь на участке Реутов — Железнодорожная. В это время специалисты проведут капитальный ремонт инфраструктуры.

На центральном участке МЦД-4, а также на Горьковском и Киевском направлениях интервалы движения частично увеличатся до 10–15 минут. На Горьковском направлении у ряда поездов изменится расписание, а с 11:00 до 12:00 интервал движения однократно возрастет до 40 минут.

Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с актуальным расписанием в мобильном приложении и на официальном сайте перевозчика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.