В Подмосковье изменится расписание поездов Ленинградского направления с 9 по 13 февраля

С 9 по 13 февраля 2026 года на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги изменится расписание пригородных поездов из-за модернизации инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В период с 9 по 13 февраля 2026 года на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги будет скорректировано расписание пригородных поездов. Изменения связаны с проведением строительных работ по модернизации инфраструктуры.

Часть пригородных поездов на участке Москва – Клин – Москва будет отменена на всем маршруте, некоторые поезда отправятся по измененному графику. Кроме того, пригородные поезда № 6792 и 6791 на участке Тверь – Лихославль – Тверь также не будут курсировать в указанные даты.

Актуальную информацию о расписании можно узнать на информационных стендах станций АО «МТ ППК», на сайте компании в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.