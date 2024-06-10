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В Подмосковье изменится расписание общественного транспорта в июньские праздники

В связи с празднованием Дня России изменится расписание общественного транспорта. 12 июня автобусы региона будут следовать по расписанию субботы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В расписание пригородных поездов ЦППК также будут внесены изменения. Так, 12 июня поезда будут следовать по расписанию субботы.

Так же 11 и 12 июня ряд поездов Черусти — Вековка — Черусти будут 11-вагонными.

Поезд МТППК также будут следовать с измененным расписанием — по графику выходного дня.

Актуальное расписание общественного транспорта можно узнать на автовокзалах и автостанциях, на остановочных пунктах и на официальных сайтах ЦППК, МЖД и МТППК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждый день автобусами в регионе пользуются 2 млн человек, поэтому важно регулярно обновлять парк транспортных средств.